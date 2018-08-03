Алиев подарил ветеранам ВОВ и чернобыльцам машины и квартиры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил ключи от квартир инвалидам Великой Отечественной войны и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АС, передает телеканал «МИР 24».

Новоселье уже скоро справят 35 семей. Глава государства вместе с супругой лично проверил готовность новых квартир. Президент отметил, что в этом году из бюджета выделят средства на покупку жилья еще для 300 человек. Также все новоселы получили в подарок и новый автомобиль. Напомним, эта социальная программа поддержки инвалидов и ликвидаторов Чернобыльской аварии в Азербайджане действует 20 лет.

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