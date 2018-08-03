Дугин: Пашинян дразнит русского медведя

«Все, что произошло в Армении в связи с „революцией Пашиняна“ и что происходит сейчас, надо поместить в геополитический контекст. Дело в том, что при президентстве Сержа Саргсяна были достигнуты серьезные договоренности по улучшению азербайджано-армянских отношений с участием России . Были достигнуты договоренности по Нагорному Карабаху, передаче пяти районов вокруг Нагорного Карабаха азербайджанской стороне, что позволило бы демонтировать напряжение и снять эскалацию между двумя странами. В свою очередь, это повлекло бы существенную гармонизацию баланса сил на Южном Кавказе», — заявил в интервью Федеральному агентству новостей философ, лидер Международного Евразийского движения, доктор политических наук Александр Дугин

Александр Дугин сказал, что Пашинян не собирается выполнять те обещания, которые достигло руководство Армении с Азербайджаном и Россией, обнулив договоренности и создав тем самым огромные сложности. Более того, он стал высказывать прозападные, проатлантистские настроения, ставить под вопрос взаимодействие Армении и России в рамках ОДКБ и Евразийского Союза

«С приходом Пашиняна речь уже шла не о том, чтобы сделать шаг вперед, как намечалось и предполагалось по карабахской проблеме, по армяно-азербайджанским отношениям, что усилило бы и позиции России и привело бы к нормализации отношений между этими странами. Потому что вопрос сближения Азербайджана с Россией был тоже актуален, и это усиливало бы всех. Но приход Пашиняна сорвал эти планы, что не только не дает делать шаги вперед, но и заставляет отступать», — сказал Дугин.

«Россия выстраивала свои отношения с Арменией, исходя не из Кочаряна, не из Саргсяна, а из армянского государства, в интересах русского и армянского народов и наших двух государств — с учетом региональных союзов и интересов нашего союзника Азербайджана. Пашинян рушит эту модель и бросает вызов. Я прекрасно понимаю, что, возможно, армяне очень отрицательно относятся к предыдущему руководству. Но это не повод для того, чтобы разрушать геополитические конструкции. Это очень опасно», — подчеркнул Дугин.

Говоря о недовольстве Москвы действиями армянских властей, Александр Дугин сказал, что глава МИД России предупредил официальный Ереван , что нельзя нарушать геополитические договоренности. Дугин отметил, что «Лавров — крайне мягкий человек», который смягчил позицию Кремля в отношении армянских властей.

«Наш МИД все максимально смягчает, насколько это возможно. И я могу представить себе реакцию президента Владимира Путина на то, что происходит. Представьте, что речь Лаврова — это стократно смягченная реакция нашего президента. Можно представить, какое негодование вызывают подобные действия Пашиняна в России, — не потому, что так новое руководство Армении обращается с предшествующим руководством (это, в конце концов, дело самого армянского народа), но потому что жертвой становятся стратегические отношения с Россией и нарушение баланса сил в регионе. Это может очень плохо закончиться для всех. То, что делает Пашинян, — это разрушение, либо сознательная работа на те силы, которые хотят поссорить всех со всеми и прийти к новой конфронтации, которая всегда возможна в этом довольно сложном регионе», — заявил Дугин.

По его словам, такие действия правительства Пашиняна могут сказаться и на ситуации в Карабахе.

«Я недавно был в Карабахе с азербайджанской стороны и прекрасно понимаю, насколько хрупок этот мир и как трудно его поддерживать, как важно продумывать каждое действие в этом направлении. Арест Хачатурова, если угодно, — это выход из системы правил и договоренностей. Это разрушение военного альянса, действие, которое, на мой взгляд, является беспрецедентным», — сказал Дугин.

Отвечая на вопрос, какие варианты действий есть у армянских властей, Дугин сказал: «Выход только один — либо Пашинян приходит в себя и начинает учитывать стратегические интересы своего государства и народа, а не действовать вероломно и авантюристически, либо армяне должны понять, что снова совершили ошибку, после чего вновь устроить революцию и приводить к власти кого-то другого».

«Если так дальше пойдет, то Россия, как гарант армянской государственности, просто скажет, что больше за это не отвечает. Ей достаточно просто это сказать, чтобы ситуация стала непредсказуемой. Россия является гарантом территориальной целостности любого государства не только на постсоветском пространстве, но и во всем ближайшем окружении по периферии. Мы — гаранты. Но, если мы только на мгновение, на одну секунду забудем о том, что надо поддерживать наших союзников по ОДКБ и ЕврАзЭС, то, думаю, дни армянской территориальной целостности, и особенно Карабаха, будут сочтены — через несколько минут все войдет в непредсказуемую фазу. России стоит только моргнуть! Русские — это огромная сила, как медведь. Армении не стоит его дразнить. Хорошо, вот попал медведь в посудную лавку, но зачем же ему поджигать хвост? Ну, не будет после этого ни посудной лавки, ни посуды, ни лавочника», — подчеркнул Дугин.