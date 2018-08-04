День шампанского

Без этого лёгкого, способного создать истинно праздничное настроение напитка не обходится ни самая скромная свадьба, ни самая пышная коронация королей. Создателем этого пьянящего шедевра является монах-бенедиктинец Пьер Периньон.

Скромный эконом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин.

И вот 4 августа 1668 года отец Периньон представил удивлённой братии чудесный напиток: серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая. Это игристое вино стало прародителем современного шампанского, дата — днём рождения этого напитка, а имя Периньон — впоследствии маркой французского шампанского премиум-класса.

Кстати, Пьер Периньон не только первым изготовил шампанское, но также предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей день.

Хотя изобретение шампанского датировано 4 августа 1668 года, описание технологии его изготовления было опубликовано лишь в 1718 году аббатом Федино, каноником Реймского собора. В 1728 году началась торговля шампанским, а через год была основана первая фирма — производитель шампанских вин «Рюинар».

К концу XIX века шампанское приобрело популярность во всём мире (и не утратило его и сегодня), и многие страны стали сами осваивать его производство. Особых успехов в этом деле достигли русские виноделы, которые даже получали призы на выставках в Париже.