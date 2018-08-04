Ещё
День шампанского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День шампанского 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Без этого лёгкого, способного создать истинно праздничное настроение напитка не обходится ни самая скромная свадьба, ни самая пышная коронация королей. Создателем этого пьянящего шедевра является монах-бенедиктинец Пьер Периньон.
Скромный эконом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин.
И вот 4 августа 1668 года отец Периньон представил удивлённой братии чудесный напиток: серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая. Это игристое вино стало прародителем современного шампанского, дата — днём рождения этого напитка, а имя Периньон — впоследствии маркой французского шампанского премиум-класса.
Кстати, Пьер Периньон не только первым изготовил шампанское, но также предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей день.
Хотя изобретение шампанского датировано 4 августа 1668 года, описание технологии его изготовления было опубликовано лишь в 1718 году аббатом Федино, каноником Реймского собора. В 1728 году началась торговля шампанским, а через год была основана первая фирма — производитель шампанских вин «Рюинар».
К концу XIX века шампанское приобрело популярность во всём мире (и не утратило его и сегодня), и многие страны стали сами осваивать его производство. Особых успехов в этом деле достигли русские виноделы, которые даже получали призы на выставках в Париже.
Однако такая конкурентная ситуация совершенно не устраивала виноделов из самой Шампани. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань при строгом соблюдении определённых правил.
Парламентская газета: последние новости
«События идут вразрез с заявлениями»: РФ выразила обеспокоенность ситуацией в Армении День 4 августа в истории Дело экс-президента Армении Кочаряна вынесут на международные площадки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая возлюбленная Петросяна264
«Путин получит Украину тепленькой»45
Россия победила Армению578
Шойгу поймали на лжи о НАТО494
На Украине заявили о плачевном состоянии армии17
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение