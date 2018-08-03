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Датский уголок 4 и 5 августа
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Датский уголок 4 и 5 августа 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
4 АВГУСТА
День рождения шампанского.
День качания на качелях.
1668 г. — монах-бенедиктинец Пьер Периньон открыл секрет изготовления шампанского.
1783 г. — Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, устанавливающий российский протекторат над Восточной Грузией.
1888 г. — открытие Томского университета.
1918 г. — принят декрет СНК о закрытии всех буржуазных газет.
1978 г. — в Переделкине покончила с собой Лиля Брик, «муза русского авангарда».
5 АВГУСТА
День железнодорожника.
Международный день светофора.
1943 г. — произведен первый победный салют во время Великой Отечественной войны — 12 залпов из 124 орудий.
1948 г. — Григорий Федотов стал первым футболистом, забившим сто мячей в чемпионатах СССР.
1953 г. — на Семипалатинском полигоне взорвана первая водородная бомба.
1963 г. — в Москве представителями СССР, США и Великобритании был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой.
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Карельские вести: последние новости
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