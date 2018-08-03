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В Совбезе Абхазии рассказали об оговорках при вступлении Грузии в НАТО
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В Совбезе Абхазии рассказали об оговорках при вступлении Грузии в НАТО 

РИА Новости 2 часа назад
СУХУМ, 3 авг — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба в интервью Sputnik Абхазия высказал мнение, что Грузия может вступить в НАТО с определенными оговорками.
"Не удивлюсь, если Грузия вынуждена будет признать независимость Абхазии и Южной Осетии. И это возможно как вариант. Но и ответственность высочайшая. Потому что после признания нас Грузией, отношение к нам мирового сообщества будет очень жестким", — сказал Килба.
Он отметил, что республика должна быть готова ко всему: важны военные аспекты, вопросы правопорядка, стабильности в обществе, экономическое и социальное развитие.
"Не получится лежать на берегу моря и ждать, чтобы все нас признали. Мы должны трудиться и строить уютное государство для всех граждан, которые здесь проживают", — заключил секретарь Совбеза.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса. По его словам, это было подтверждено на саммите, который прошел в Брюсселе в июле 2018 года, и организация продолжит подготовку этого процесса.
Сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира». После «революции роз» 2004 года взаимодействие Грузии и НАТО усилилось. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам.
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