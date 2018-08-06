Экс-депутата нижегородского заксобрания задержали в Грузии

Напомним, 2 августа там же задержали его родного брата — депутата земского собрания Балахнинского района Нижегородской области Владимира Глушкова.

Еще весной братья-депутаты пустились в бега. В марте их заочно арестовали и объявили в международный розыск.

По версии следствия, в период с 2013 по 2016 год Владимир и Александр Глушковы совместно со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими лицами под предлогом реконструкции автостанции в Балахне возвели на ее месте двухэтажный торговый центр. При этом была подделана проектная документация, внесены ложные сведения в официальные документы.

В результате жители Балахнинского района оказались лишены транспортного узла, а лица, причастные к преступлению, приобрели в собственность и здания на территории бывшей автостанции, и сам земельный участок по заниженной стоимости. Тем самым Балахнинскому району был причинен ущерб в размере не менее 100 миллионов рублей.