Экс-депутата нижегородского заксобрания задержали в Грузии 

С помощью Интерпола в Грузии задержан бывший депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Глушков, обвиняемый в мошенничестве при реконструкции автостанции в Балахне и взяточничестве. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Напомним, 2 августа там же задержали его родного брата — депутата земского собрания Балахнинского района Нижегородской области Владимира Глушкова.
Еще весной братья-депутаты пустились в бега. В марте их заочно арестовали и объявили в международный розыск.
По версии следствия, в период с 2013 по 2016 год Владимир и Александр Глушковы совместно со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими лицами под предлогом реконструкции автостанции в Балахне возвели на ее месте двухэтажный торговый центр. При этом была подделана проектная документация, внесены ложные сведения в официальные документы.
В результате жители Балахнинского района оказались лишены транспортного узла, а лица, причастные к преступлению, приобрели в собственность и здания на территории бывшей автостанции, и сам земельный участок по заниженной стоимости. Тем самым Балахнинскому району был причинен ущерб в размере не менее 100 миллионов рублей.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции братьев Глушковых для привлечения их к уголовной ответственности на территории России.