В Азербайджане создан Совет фермеров

Азербайджане создан Совет фермеров, сообщает телеканал «МИР 24». Руководить новым органом будет правление, состоящее из 14 человек.

Главная задача организации, по словам министра сельского хозяйства Инама Керимова, оказать помощь сельхозпроизводителям в выдаче субсидий и повысить развитие отрасли в целом.

Кроме того, в республике будут созданы государственные аграрные центры развития (ГАЦР). Как отметил Керимов, новая структура обеспечит применение системы «единое окно» и полную прозрачность, при ГАЦР будут созданы фермерские и координационные советы.

Кроме того, власти Азербайджана создадут Государственную аграрную торговую компанию. Она будет оказывать фермерам поддержку в сбыте производимой продукции.

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