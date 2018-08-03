В Азербайджане создан Совет фермеров, сообщает телеканал «МИР 24». Руководить новым органом будет правление, состоящее из 14 человек.
Главная задача организации, по словам министра сельского хозяйства Инама Керимова, оказать помощь сельхозпроизводителям в выдаче субсидий и повысить развитие отрасли в целом.
Кроме того, в республике будут созданы государственные аграрные центры развития (ГАЦР). Как отметил Керимов, новая структура обеспечит применение системы «единое окно» и полную прозрачность, при ГАЦР будут созданы фермерские и координационные советы.
Кроме того, власти Азербайджана создадут Государственную аграрную торговую компанию. Она будет оказывать фермерам поддержку в сбыте производимой продукции.
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