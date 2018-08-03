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Ученые Южной и Северной Осетии разработают русско-осетинские терминологические словари
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Ученые Южной и Северной Осетии разработают русско-осетинские терминологические словари 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 3 августа. /ТАСС/. Ученые Северной и Южной Осетии разработают терминологические словари на осетинском языке. Об этом в пятницу ТАСС сообщил член комиссии по сохранению и развитию осетинского языка при главе Республики Северная Осетия — Алания Тамерлан Цгоев.
"Впервые будет проходить масштабная работа по созданию терминологических словарей на осетинском языке с участием специалистов Северной и Южной Осетии. Ныне существующие словари являются несовершенными и не заверенными на официальном уровне. Многие термины на осетинском языке и вовсе отсутствуют", — сказал Цгоев.
По его словам, на первоначальном этапе будут изданы первые пять словарей — юридический, политический, биологический, экономический и по делопроизводству. Для этой цели будут работать специальные лингвистические комиссии. Финансирование будет осуществляться за счет республиканских бюджетов, пояснили агентству в миннаце Северной Осетии, которая будет курировать работу.
Как сообщалось, власти Северной Осетии пообещали также наладить делопроизводство на родном языке — в ближайшее время начнется работа по переводу на осетинский язык законов.
Осетинский язык — один из двух государственных языков в Северной Осетии наряду с русским — относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков. Наряду с ягнобским осетинский является одним из двух сохранившихся северо-восточно иранских языков.
В настоящее время жители Северной Осетии между собой общаются по большей части на русском: к примеру, во Владикавказе около 80% первоклассников-осетин не владеют родным языком, а в Беслане — около 60%.
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