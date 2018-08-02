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Глава МИД Армении назвал базу в Гюмри позитивным примером сотрудничества Москвы и Еревана
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Глава МИД Армении назвал базу в Гюмри позитивным примером сотрудничества Москвы и Еревана 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 2 августа. /ТАСС/. Российская военная ваза в армянском городе Гюмри — положительный пример сотрудничества Армении и России в военной сфере. Такое мнение в четверг вечером в ходе встречи с замглавы Минобороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым выразил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
"Мнацаканян и Фомин обсудили вопросы, связанные с перспективами углубления сотрудничества в военной сфере. Глава МИД Армении отметил, что 102-я российская военная база в Гюмри является одним из положительных и важных примеров сотрудничества в этой области", — сообщает пресс-служба МИД Армении. Она отмечает, что Мнацаканян и Фомин также обсудили вопросы международной и региональной безопасности.
Как сказано в пресс-релизе ведомства, «министр особо подчеркнул, что Армения уделяет большое внимание дальнейшему укреплению Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и нацелена продолжить свою активную деятельность в организации».
Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 продлен до 49 лет — до 2044 года.
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