Глава МИД Армении назвал базу в Гюмри позитивным примером сотрудничества Москвы и Еревана

"Мнацаканян и Фомин обсудили вопросы, связанные с перспективами углубления сотрудничества в военной сфере. Глава МИД Армении отметил, что 102-я российская военная база в Гюмри является одним из положительных и важных примеров сотрудничества в этой области", — сообщает пресс-служба МИД Армении. Она отмечает, что Мнацаканян и Фомин также обсудили вопросы международной и региональной безопасности.

Как сказано в пресс-релизе ведомства, «министр особо подчеркнул, что Армения уделяет большое внимание дальнейшему укреплению Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и нацелена продолжить свою активную деятельность в организации».

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 продлен до 49 лет — до 2044 года.