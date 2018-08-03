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Ереван и Москва заявили о готовности развивать сотрудничество спецслужб
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Ереван и Москва заявили о готовности развивать сотрудничество спецслужб 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 3 авг — РИА Новости. Армянская и российская стороны выразили готовность развивать сотрудничество между спецслужбами двух стран, сообщили в четверг в пресс-центре Службы нацбезопасности Армении по итогам встречи главы ведомства Артура Ванецяна с послом РФ Сергеем Копыркиным.
"В ходе встречи Ванецян и Копыркин выразили готовность продолжить сотрудничеством межу СНБ Армении и ФСБ, Службой внешней разведки РФ по всем профессиональным направлениям", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным пресс-центра, Ванецян, коснувшись прочного сотрудничества между двумя странами, отметил, что эта дружба способствует упрочению взаимодействия между различными ведомствами Армении и России, а сотрудничество между спецслужбами еще больше укрепляет существующие отношения.
"Посол Копыркин также придал важность взаимовыгодному сотрудничеству двух ведомств, отметив, что Армения для России является важнейшим стратегическим партнером при совместных действиях по ряду направлений", — отмечается в сообщении.
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