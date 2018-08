Лучшие грузинские музыканты прямо сейчас

Bera ft. Patoranking — Fire To The Sun Рожденный в Париже 23-летний тбилисский певец и композитор Бера взял в союзники лучшего африканского исполнителя дэнсхолла по имени Patoranking, чтобы записать зажигательный летний хит Fire To The Sun и снять на него клип в открыточных грузинских экстерьерах.

Asea Sool — Kaia

Дуэт Asea Sool из Батуми называют грузинскими The White Stripes. Атина Корнелиус, правда, не только барабанит, как Мег Уайт, но и обладает фантастическими вокальными данными. А гитарист Бек Бексон не только играет, но и обрабатывает вокал электроникой. Музыканты Asea Sool много работают, как кинокомпозиторы, но их концерты — отдельное удовольствие.

Нияз Диасамидзе — Batumi

Одна из живых легенд грузинской музыки — Нияз Диасамидзе, композитор, певец, калиграф и мастер игры на грузинской лютне «пандури». А Батуми — просто самый популярный морской курорт страны.

Схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби) — Galoba

Обладатель черного пояса по тхэквондо, ныне — духовник православной ассирийской общины Грузии схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби) служит литургии в селе Канда (25 км от Тбилиси ) на арамейском языке. Послушать его приезжают ценители церковного пения со всего мира.

Salio ft. Joss Stone — Georgia

Саломе Коркоташвили, выступающая под псевдонимом Salio, в 2016 году выиграла престижный конкурс, объявленный американской студией SongBuilder Studios, и подписала с ней контракт. Результат — эфир песни на ста с лишним американских радиостанциях. А в Англии большой поклонницей Саломе стала соул-дива Джосс Стоун.

Хор «Тао» — Everything In It’s Right Place (Radiohead cover)

Грузинское многоголосие — одна из визитных карточек страны. Хор «Тао» был создан десять лет назад в храме Святого Николая на территории тбилисской крепости Нарикала. Everything In It’s Right Place — смелый эксперимент по скрещиванию грузинской вокальной традиции и музыки самой передовой английской рок-группы.

Софо Батилашвили — Lagundi

Давно сотрудничающий с Нино Катамадзе композитор и дирижер Звиад Болквадзе решил поддержать молодое дарование — Софо Батилашвили, победительницу вокального шоу «Только грузинское».

Young Georgian Lolitaz — Freedom

Ника Кочаров — сын одного из пионеров советского рока, лидера группы «Блиц» Валерия Кочарова. Ника Кочаров и группа Young Georgian Lolitaz представляли Грузию на «Евровидении» 2016 года. На фоне поп-парада Young Georgian Lolitaz с их тщательно отшлифованным брит-попом смотрелись очень выигрышно. Группу звали на гастроли в Россию , но «Лолиты» сфокусировались на записи нового альбома, который должен выйти в этом году.

Mgzavrebi — Gala

Mgzavrebi феноменально популярны в России, так что кажется, что и дома, в Грузии, их песни должны звучать из каждого утюга. Однако, когда говоришь о популярной музыке с грузинами, Mgzavrebi — не первое имя, которое всплывает в беседе. Некоторые местные музыканты искренне удивляются успехам Mgzavrebi за рубежом. Дома у них все довольно ровно. И тем не менее, именно Mgzavrebi, наряду с Нино Катамадзе, — олицетворение современной грузинской музыки на постсоветских территориях. А значит, не упомянуть их в нашем обзоре мы не можем.

Natalie Beridze — Silently