Российский политолог прокомментировал смену курса внутренней политики Армении

Представители МИД Армении заявили, что борьба с коррупцией и сведение счетов с прежними властями страны не связаны с внешней политикой республики. По мнению первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина , действия новых руководителей Армении может негативно отразиться на двусторонних отношениях с Россией . Об этом сообщило ИА НСН.

«Предсказуемое сведение счетов с прежними руководителями Армении, в бытность которых подписывались документы, развивались российско-армянские отношения, естественно, вызывает беспокойство в России и это беспокойство начинает проникать в высокие сферы, что чревато утратой доверия», — заявил Константин Затулин.