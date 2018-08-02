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Российский политолог прокомментировал смену курса внутренней политики Армении
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Российский политолог прокомментировал смену курса внутренней политики Армении 

360tv.ru 2 часа назад
Представители МИД Армении заявили, что борьба с коррупцией и сведение счетов с прежними властями страны не связаны с внешней политикой республики. По мнению первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, действия новых руководителей Армении может негативно отразиться на двусторонних отношениях с Россией. Об этом сообщило ИА НСН.
«Предсказуемое сведение счетов с прежними руководителями Армении, в бытность которых подписывались документы, развивались российско-армянские отношения, естественно, вызывает беспокойство в России и это беспокойство начинает проникать в высокие сферы, что чревато утратой доверия», — заявил Константин Затулин.
Москва не видит изменений во внешней политике Армении. Под угрозой внутреннее содержание государства, что всегда ценилось в отношениях, добавил он.
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