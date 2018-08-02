В Армении допустили, что следователи допросят экс-президента Саргсяна

Обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года предъявлены экс-президенту Армении Роберта Кочаряну, бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову , служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

"Необходимость вызова на допрос решает следователь. Я несколько раз говорил, что если какое-то должностное лицо может дать какие-либо ценные сведения, он будет допрошен", — сказал Хачатрян журналистам, отвечая на вопрос о возможности допроса Саргсяна и Абрамяна.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном , который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.