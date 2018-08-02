Бильд-редактор Sputnik получил награду от президента Южной Осетии

Глава государства в четверг вручил государственные награды представителям медицины, образования, СМИ и других сфер.

Президент Анатолий Бибилов вручил государственные награды представителям различных сфер жизнедеятельности республики — медицины, образования, СМИ Хасиев удостоился награды «за большие заслуги в области журналистики, объективное освещение событий, происходящих в республике и в связи с празднованием дня работника СМИ».

Как сообщает пресс-служба президента, почетного звания «Заслуженный врач Республики Южная Осетия» удостоился главврач республиканской соматической больницы Маирбег Кокоев. Президент поблагодарил одного из самых востребованных медиков в республике за множество спасенных жизней.

"Важна каждая профессия, и я благодарю вас, что вы делаете вашу работу хорошо. От себя желаю вам крепкого здоровья, мира и дальнейших успехов", — цитирует слова Бибилова его пресс-служба.