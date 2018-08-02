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Бильд-редактор Sputnik получил награду от президента Южной Осетии
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Бильд-редактор Sputnik получил награду от президента Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 2 авг — Sputnik. Бильд-редактор международного информационного агентства Sputnik Михаил Хасиев награжден Почетной грамотой. Награду он получил от президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.
Глава государства в четверг вручил государственные награды представителям медицины, образования, СМИ и других сфер.
Президент Анатолий Бибилов вручил государственные награды представителям различных сфер жизнедеятельности республики — медицины, образования, СМИ  Хасиев удостоился награды «за большие заслуги в области журналистики, объективное освещение событий, происходящих в республике и в связи с празднованием дня работника СМИ».
Как сообщает пресс-служба президента, почетного звания «Заслуженный врач Республики Южная Осетия» удостоился главврач республиканской соматической больницы Маирбег Кокоев. Президент поблагодарил одного из самых востребованных медиков в республике за множество спасенных жизней.
Благодарственные письма от президента за активную организационную работу по проведению на территории Южной Осетии выборов президента РФ получили министр образования Натали Гассиева, глава МВД Игорь Наниев, председатель ЦИК Белла Плиева и главы районных администраций.
"Важна каждая профессия, и я благодарю вас, что вы делаете вашу работу хорошо. От себя желаю вам крепкого здоровья, мира и дальнейших успехов", — цитирует слова Бибилова его пресс-служба.
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