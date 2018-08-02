Какое вино пить в Грузии (и везти домой)

Первое, о чем думаешь прилетая в Грузию — это, конечно, же вино. Даже не совсем так: скорее всего, уже в аэропорту мозг начинает судорожно вспоминать заметки известных блогеров, винных журналистов и прочих сильно пьющих друзей о том, куда же бежать в Тбилиси , и где же лучшие коллекции заветных 0,75-х.

Итак, приехав в Грузию, забудьте все что вы знали о грузинских винах: начнем все заново. Первое и важное: Грузия — страна белых вин! Нет, ни Киндзмараули и Хванчкару здесь нужно пробовать, забыть их, как телефон бывшего.

Второе: лучшее что есть в Грузии — это вина небольших виноделен, точнее будет сказать, вина «больших» виноделов. Именно за ними сейчас охотиться весь гастрономический мир и лучшие рестораны Нью-Йорка , Лондона, Токио, Копенгагена мечтают видеть эти вина в своей карте. И, к сожалению, этих вин нет в России . Приходя в приличный винный бар Тбилиси, важно знать несколько имен, и тогда вас точно примут за своего и не откажут в радушии и лучших образцах.

Третье: есть два стиля грузинских белых вин — имеретинский и кахетинский. Там и там используются квеври — глиняные амфоры, этой технологии уже 8000 лет. Но в Имерети вино производится только с использованием сока, а в Кахетии сок какое-то время винифицируется с кожицей ягод (иногда еще и косточками и гребнями). Это вино называют оранжевым, и благодаря ему произошел всплеск интереса к грузинским винам в последние годы.

Вернемся к именам. В Имерети есть, например, Рамаз Николадзе и Арчил Гуниава.

Про Рамаза стоит сказать, что когда грузинские виноделы хотят пить вино, но не хотят пить свое, они пьют вино Рамаза. Удивительный человек: его вина продаются в Барселонском баре Brutal, в Нью-Йорке, в Токио, он — один из организаторов фестиваля натуральных вин в Грузии — Zero Compromise — и с открытым сердцем помогает молодым виноделам совершенствоваться в своем деле. Работает с такими местными сортами, как цицка, цоликаури, аладастури, дзельшави.

Арчил Гуниава делает удивительно тонкие вина, многослойные по вкусу и аромату, с характером и структурой которые заключены в элегантную форму. Это как надеть платье в горошек, туфли лодочки и пойти завоевать мир. Да, простит меня мужская аудитория и винодел за такую девичью вольность. Работает с сортами цоликаури, цицка, крахуна, очханури сапере, галаблишвили.

В Кахетии есть Каха Чотиашвили. В его бутылках вина заключен живой янтарь с ароматами цветов, персиков, сухофруктов, орехов. Благодаря мацерации на кожице вина танинные и очень гастрономичные. Работает с ркацители, саперави, кихви, читиствалой, мцване и другими.

Ну, а если не хочется серьезного танинного вина и вечера за размышлением о нем, то там же в Кахетии всегда есть французы Винсент и Гийом, которые создали Lapati Wines и делают грузинские петнаты (игристое, созданное методом анцестраль) из чинури и тавквери после которых хочется исключительно танцевать и целоваться.

Этого пока достаточно, остальное уже зависит лишь от ваших возможностей: мир грузинского вина начнет разворачиваться для вас сам, и думать о последствиях будет уже слишком поздно.

Пить правильное вино нужно обязательно в правильном месте. Старейший бар в Тбилиси с натуральными винами и лучшими грузинскими образцами в ассортименте — это Vino Undeground (Улица Булачаурис, 1). Понять суть оранжевого и составить первое правильное впечатление помогут дегустационные сеты. У этих же владельцев есть ресторанчик Poliphonia (Ул. Амаглеба, 23).

Больше 600 наименований грузинского вина, дегустации и полное погружение ждет вас в 8000 Vintages (Ул. Сулхан Цинцадзе, 26). Идти за вином и знаниями, за атмосферой и танцами, пожалуй, в другое место.

Amber Bar (проспект Давида Агмашенбели, 49) — это вино и джаз. Дальше можно и не рассказывать. Это очень красивое место, и вам туда обязательно нужно. В Amber баре вам будет хорошо, независимо от ваших познаний в вине, и это место точно останется с вами долгим послевкусием и джазовыми ритмами в голове.

В эпицентре туристического треша, на улице где складывается ощущение, что ты умер и попал в гастрономический ад с кальянами, островком надежды выглядит милейший G. Vino (улица Эрекле II, 6): современный, спокойный, с абсолютно прекрасным выбором вин и очень приятной кухней. Если оказались на этом туристическом маршруте и не хочется никуда с него уходить, то место самое то, цены правда будут чуть выше.

Если барам вы предпочитаете ресторан, то хорошим решением будет побывать в Azarphesha (ул. Ингороква, 2): здесь можно и эногастрономические эксперименты устроить, и сравнить грузинские образцы с европейскими, и чачи выпить со всякими секретными ингредиентами. Главное правильный час выбрать для всего этого.