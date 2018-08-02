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Глава Верховного суда и Высшего совета юстиции Грузии подала в отставку
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Глава Верховного суда и Высшего совета юстиции Грузии подала в отставку 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 2 августа /Синьхуа/ — Председатель Верховного суда и Высшего совета юстиции Грузии Нино Гвенетадзе в четверг подала в отставку из-за ухудшения состояния здоровья, говорится в сообщении суда.
В распространенном заявлении она бросает ретроспективный взгляд на реформы Высшего совета юстиции, Верховного суда и системы общих судов, осуществлявшиеся под ее руководством с 20 марта 2015 года.
По словам Н. Гвенетадзе, большой вклад в успех преобразований принадлежит посольствам, международным и донорским организациям, которые активно поддерживали систему правосудия на всех важных этапах реформы. Кроме того, плодотворным было сотрудничество с неправительственными и правозащитными организациями с точки зрения углубления доверия в отношении правосудия.
"Н. Гвенетадзе благодарит коллег за плодотворное сотрудничество и надеется, что грузинское правосудие достойно обеспечит защиту прав человека, достойно будет служить верховенству закона и установлению справедливости", — говорится в заявлении.
Напомним, что Н. Гвенетадзе возглавляла Верховный суд Грузии с марта 2015 года. —0—
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