Среди помилованных президентом Грузии оказался бессрочно осужденный

ТБИЛИСИ , 2 авг — РИА Новости . Президент Грузии издал акт помилования, который коснулся 83 осужденных, сообщил председатель государственной комиссии по помилованию заключенных Звиад Коридзе.

По данным Sputnik Грузия, тюрьмы республики в четверг покинули 40 осужденных, из них одна женщина.

Что касается остальных 43 осужденных, то им сократили срок отбывания наказания. Среди них две женщины, один несовершеннолетний, а также один приговоренный к бессрочному заключению, которому президент определил конкретную дату освобождения.

Всего комиссия по помилованию в июле рассмотрела дела 976 осужденных.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 17 апреля временно приостановил помилование осужденных за насилие. Причиной такого решения глава государства назвал помилование Вепхвия Бакрадзе, которого обвиняют в убийстве 25-летней дочери своей бывшей жены, совершенном 13 апреля. В 2015 году Бакрадзе был осужден за семейное насилие и вышел на свободу 25 мая 2017 года досрочно по помилованию президента Грузии.

После консультаций с НПО, общественными группами и гражданскими активистами, 23 июля президент снял мораторий и дал возможность комиссии по помилованию рассмотреть дела, содержащие признаки насильственного характера.

Помилование является исключительной прерогативой президента Грузии. Список кандидатов ему представляет Государственная комиссия после изучения поступивших заявлений.

По закону право на помилование имеют лица, которые отбыли не менее половины срока в случае осуждения по двум и более статьям и при сроке наказания более пяти лет, а также те, кто отбыл не менее одной трети срока — при осуждении по одной статье на срок менее пяти лет.

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