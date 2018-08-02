Президент Грузии помиловал 83 осужденных

Он отметил, что в четверг, 2 августа, места лишения свободы покинут 40 человек, еще 43 заключенным сократили сроки отбывания наказания. В общей сложности комиссия рассмотрела 876 дел.

«Президент рассмотрел соответствующие рекомендации и принял решение о помиловании 83 заключенных», — сказал Коридзе.

В числе помилованных — один несовершеннолетний, три женщины и один бессрочно заключенный.

Напомним, президент Грузии может помиловать осужденного, основываясь на рекомендации специальной комиссии по помилованию. Маргвелашвили возглавляет Грузию с 2014 года. Он сменил на этом посту Михаила Саакашвили

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