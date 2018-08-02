Опасная черта: почему Ереван и Москва не понимают друг друга?

Небольшая Армения вновь оказалась в центре внимания ведущих международных аналитических изданий и масс-медиа. Причиной стал допрос и последовавший за ним арест второго президента республики Роберта Кочаряна , который обвиняется в «свержении конституционного строя».

Речь идет о трагических событиях 1-2 марта 2008 года, когда власти страны, во главе со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном жесткими силовыми методами подавили масштабный протест сторонников оппозиции во главе с первым президентом республики Левоном Тер-Петросяном . В результате тех событий десять человек были убиты и сотни получили ранения. Нынешний премьер-министр Никол Пашинян на тот момент был одним из ключевых сторонников Тер-Петросяна и после массовых беспорядков был объявлен в розыск. В итоге он был осужден на 7 лет. Однако президент страны Серж Саргсян (занимал этот пост с 9 апреля 2008 по 9 апреля 2018 года) амнистировал его в честь 20-летия независимости Армении в 2011 году.

Дело «1 марта» стало одним из наиболее резонансных в молодой независимой республике наряду с терактом в армянском парламенте в октябре 1999 года. Для нынешнего главы страны раскрытие данного дела и привлечение виновников к ответственности имеет чрезвычайно важное значение и исходит не только из личных мотивов, а из общенационального запроса. Совершенно понятно, что в рамках данного кейса проходит не только Кочарян, но и другие лица, занимавшие в то время высокие государственные посты. Одним из них является действующий генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров , который во время событий 2008 командовал столичным гарнизоном и позже был назначен начальником Генерального штаба

Для армянской стороны эти дела носят исключительно внутренний характер, о чем не устают повторять чиновники в Ереване . Конечно, каждое государство имеет суверенное право судить своих граждан, а принцип невмешательства во внутренние дела других стран является священным принципом международных отношений. Однако это — буква закона, соблюдая которую нельзя забывать о жестких правилах этикета реальной политики.

Охота на Кочаряна и Хачатурова не могла не вызвать соответствующую реакцию в Москве . Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Армении вызывает озабоченность. Он подчеркнул, что последние события в Армении вызывают беспокойство, поскольку они идут вразрез с обещаниями нового руководства республики отказаться от преследования политических предшественников. СМИ и аналитическое сообщество в Армении неоднозначно восприняли послание Лаврова. Одни считают, что Кремль пытается повлиять на внутренние процессы, другие опасаются внешнеполитических издержек, которые могут дорого обойтись республике.

Недовольство России, с высокой долей вероятности, связано с двумя факторами. Первое: Москву не может не волновать тот факт, что впервые в стране-члене ЕАЭС и ОДКБ арестован не просто чиновник, а бывший президент, имеющий огромные финансовые ресурсы и широкие политические связи по всему миру. Подобная тенденция в условных евразийских столицах — Москве, Астане Минске — рассматривается в контексте большой геополитической игры вражеских внешних центров в лице коллективных сил Запада, в первую очередь, США . Второе: Кремль не понимает, почему армянская сторона начала процесс против Хачатурова без согласования со своими партнерами по ОДКБ. Нельзя забывать, что помимо буквы закона и политического этикета нужно помнить и о проблеме восприятия.

Армения судит Хачатурова как своего гражданина, не придавая важности его нынешнему должностному статусу. В то же время для России и других членов ОДКБ Хачатуров в первую очередь генеральный секретарь организации и лишь во вторую очередь гражданин Армении. В Кремле считают, что подобные односторонние действия наносят удар по репутации военно-политического блока и ставят под сомнение предыдущие заверения премьера Пашиняна о приверженности сохранению стратегических союзнических отношений на двустороннем и многостороннем уровнях.

С точки зрения политического этикета армянская сторона совершила ошибку. Вряд ли дело дошло бы до прямых заявлений Лаврова, если бы Ереван провел необходимую разъяснительную работу. Проблема данной полукризисной ситуации заключается в том, что представители нынешних властей пока не выработали язык политического общения с Москвой.

Кроме того, имеется проблема отсутствия целостного понимания того, как функционирует сложная и многослойная российская политическая машина. Пока сложно сказать, к каким последствиям приведет нынешний кризис, если стороны не придут к общему знаменателю политического взаимопонимания и взаимовосприятия. Образовался серьезный вакуум доверия и понимания, который может привести к непредсказуемым последствиям. Понятно, что внутриполитические успехи — главный козырь для победы Пашиняна и его команды на грядущих досрочных выборах, но страна, находящаяся в географическом и геополитическом плену, не должна забывать о тонких нюансах внешнеполитического восприятия. Пора провести работу над ошибками, и все встанет на свои места.

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