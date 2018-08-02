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Сержа Саргсяна и Овика Абрамяна могут вызвать на допрос
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Сержа Саргсяна и Овика Абрамяна могут вызвать на допрос 

Sputnik Азербайджан 3 часа назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 2 авг — Sputnik. Необходимость вызова на допрос бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-спикера парламента, экс-премьера Овика Абрамяна определяет следователь, сообщает Sputnik Армения.
Об этом сказал председатель Специальной следственной службы страны Сасун Хачатрян журналистам, отвечая на вопрос, будут ли допрошены указанные люди в рамках расследования мартовской трагедии 2008 года.
"Решение вызвать на допрос бывших высокопоставленных должностных лиц должен принимать следователь. Если в ходе следствия будет установлено, что те или иные должностные лица могут сообщить ценные для следствия сведения, то будет принято решение об их допросе", — сказал Хачатрян.
Напомним, что на прошлой неделе в Ереване на два месяца был арестован второй президент Армении Роберт Кочарян. По уголовному делу о свержении конституционного строя привлечен в качестве обвиняемого и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, его выпустили под залог.
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