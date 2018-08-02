Сержа Саргсяна и Овика Абрамяна могут вызвать на допрос

Об этом сказал председатель Специальной следственной службы страны Сасун Хачатрян журналистам, отвечая на вопрос, будут ли допрошены указанные люди в рамках расследования мартовской трагедии 2008 года.

"Решение вызвать на допрос бывших высокопоставленных должностных лиц должен принимать следователь. Если в ходе следствия будет установлено, что те или иные должностные лица могут сообщить ценные для следствия сведения, то будет принято решение об их допросе", — сказал Хачатрян.