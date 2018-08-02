Эксперт оценил угрозы лишить Армению российского оружия

«ОДКБ — это коллективная организация, куда входит пять стран, а не две. Поэтому реакция России прекратить поставки оружия совершенно неадекватная, если это действительно так», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин . Он не исключил, что Ереван начнет искать новых поставщиков в случае отмены Россией поставок оружия.

Храмчихин отметил, что армянам будет трудно перестроиться на другое оружие, «но если их в конце концов вынудят к этому, то им придется перестраиваться». В то же время он отметил, что в последнее время Армения мало что приобретала у России. В последние годы Ереван покупал российские комплексы «Искандер-Э» и «Смерч».

В то же время собеседник выразил мнение, что, если Россия всерьез решит отказать Армении в военных контрактах, то такая реакция будет «не совсем адекватна». «Это дело Армении (возбуждать дело в отношении генсека ОДКБ). Если это ее представитель, то кого отзывать, кого назначать — ее дело. Тем более ОДКБ — это коллективная организация, куда входит пять стран, а не две. Поэтому реакция России прекратить поставки оружия совершенно неадекватная, если это действительно так», — считает эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, судебное преследование генсека ОДКБ Юрия Хачатурова вызвало раздражение в Москве , что может негативно сказаться на согласованных ранее поставках российского оружия Армении. Теперь реализация второго пакета контрактов, под который Армения должна была получить кредит в размере 100 млн долларов, находится «под большим вопросом».

В рамках первого пакета контрактов Москва в 2016 году выделила Еревану 200 млн долларов, поставки уже завершены. Второй контракт подразумевал поставки стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта для перевозки личного состава. «Подвешенными» оказались планы прошлого руководства Армении, которое планировало приобрести второй дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер-Э» и истребители Су-30СМ.