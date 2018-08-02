Институт СНГ: Уголовные преследования в Армении ухудшат союзнические отношения с РФ

Эксперт в эфире НСН рассказал, что Россия может отказаться от выполнения обещаний по обороне и безопасности Армении , если Ереван не откажется от политических преследований.

СМИ сообщили, что следствия в Армении в отношении бывших властей вызывают раздражение в Москве . Причём наибольшее недовольство вызвали преследования генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова . В РФ уверены, что такой шаг наносит серьёзный удар по имиджу Организации Договора о коллективной безопасности и ставит под вопрос поставки оружия Армении на сумму 100 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в госструктурах.

В Институте СНГ рассказали, какую роль сыграл Азербайджан в смене власти в Армении Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН заявил, что в случае невыполнения Ереваном обещаний по отказу от преследования предыдущих властей Москва может отказаться от обязательств в области обороны и безопасности (слушайте аудио).

«Мне кажется, России стоит из-за этого беспокоиться (ситуации в Армении — НСН). Всё-таки это наши союзники, они должны выполнять свои обязательства. Это приводит к ухудшению союзнических отношений. Нашим союзникам надо прекрасно понимать, что невыполнение обязательств с их стороны может привести к тому, что и Россия откажется выполнять те обязательства, которые берёт на себя Россия, в том числе по ОДКБ и в области безопасности и обороны», — предупредил в эфире НСН Жарихин.