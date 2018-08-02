Ещё
Институт СНГ: Уголовные преследования в Армении ухудшат союзнические отношения с РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах

Институт СНГ: Уголовные преследования в Армении ухудшат союзнические отношения с РФ 

Национальная Служба Новостей 30 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Эксперт в эфире НСН рассказал, что Россия может отказаться от выполнения обещаний по обороне и безопасности Армении, если Ереван не откажется от политических преследований.
СМИ сообщили, что следствия в Армении в отношении бывших властей вызывают раздражение в Москве. Причём наибольшее недовольство вызвали преследования генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. В РФ уверены, что такой шаг наносит серьёзный удар по имиджу Организации Договора о коллективной безопасности и ставит под вопрос поставки оружия Армении на сумму 100 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в госструктурах.
В Институте СНГ рассказали, какую роль сыграл Азербайджан в смене власти в Армении Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН заявил, что в случае невыполнения Ереваном обещаний по отказу от преследования предыдущих властей Москва может отказаться от обязательств в области обороны и безопасности (слушайте аудио).
«Мне кажется, России стоит из-за этого беспокоиться (ситуации в Армении — НСН). Всё-таки это наши союзники, они должны выполнять свои обязательства. Это приводит к ухудшению союзнических отношений. Нашим союзникам надо прекрасно понимать, что невыполнение обязательств с их стороны может привести к тому, что и Россия откажется выполнять те обязательства, которые берёт на себя Россия, в том числе по ОДКБ и в области безопасности и обороны», — предупредил в эфире НСН Жарихин.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в стабильности в Армении. При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действия Еревана идут вразрез с их обещаниями по отказу от «преследования своих предшественников по политическим мотивам».
Национальная Служба Новостей: последние новости
Экс-супруга Орхана Джемаля подтвердила его гибель Захарова опровергла связь гибели журналистов в ЦАР с деятельностью инструкторов В день ВДВ Минобороны публикует секретные данные о десантных войсках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью757
Действия армянских властей раздражают Кремль368
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР292
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах12
WhatsApp будет брать деньги за сообщения12
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение