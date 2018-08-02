Армения ответила на «раздражение» России 

Армения намерена настаивать на своем председательстве в ОДКБ несмотря на «раздражение» России, сообщил РБК глава пресс-службы армянского премьер-министра.
В ответ на соответствующий вопрос журналиста издания Арман Егоян напомнил, что квота на председательство Армении в Организации Договора коллективной безопасности рассчитана до 2020 года.
Ранее в Армении возбудили уголовное дело о свержении конституционного строя в 2008 году против генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Собеседник в российских госструктурах сообщил «Коммерсанту», что это вызывает «раздражение» Москвы, так как вредит репутации всего военно-политического блока.
В свою очередь, в армянском Министерстве иностранных дел сообщили РБК, что уголовное преследование Хачатурова является внутренним делом страны, которая предпринимает все усилия, чтобы оно никак не отразилось на ОДКБ.