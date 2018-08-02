Армения ответила на «раздражение» России

Армения намерена настаивать на своем председательстве в ОДКБ несмотря на «раздражение» России , сообщил РБК глава пресс-службы армянского премьер-министра.

В ответ на соответствующий вопрос журналиста издания Арман Егоян напомнил, что квота на председательство Армении в Организации Договора коллективной безопасности рассчитана до 2020 года.

Ранее в Армении возбудили уголовное дело о свержении конституционного строя в 2008 году против генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова . Собеседник в российских госструктурах сообщил «Коммерсанту», что это вызывает «раздражение» Москвы , так как вредит репутации всего военно-политического блока.