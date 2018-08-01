Азербайджан отказался вести переговоры с самопровозглашенным Карабахом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду, что считает неприемлемым предложение вести переговоры с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, передает ТАСС . " (Новые власти Армении ) предлагают вести переговоры не с Арменией, а с самопровозглашенным режимом Нагорного Карабаха. Это вообще неприемлемо, и те, кто выступают с таким предложением, заведомо знают, что оно не будет принято", — сказал Алиев. Он подчеркнул, что новое руководство Армении выступает с «исключающими друг друга заявлениями».

"Конечно, мы понимаем, что новому правительству (Армении) нужно определенное время для правильного анализа существующей практики в международных отношениях. Но эти заявления являются очередным ударом по мирному процессу, и ответственность за это падает на руководство Армении", — отметил он.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан хочет мира. «Но мы хотим и свои земли. Пока наши земли не будут возвращены, мира не будет, и новое руководство Армении должно это хорошо понимать», — добавил азербайджанский лидер.

По его словам, «единственный путь разрешения карабахского конфликта — немедленный и безоговорочный вывод» вооруженных сил Армении с «исконных» азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе. «Тогда наступит мир. Тогда могут быть налажены связи между Арменией и Азербайджаном, и геополитическая ситуация в регионе может полностью измениться», — убежден Алиев.

По словам главы государства, у Баку «пока складывается мнение, что власти в Армении хотят продолжить оккупацию азербайджанских земель». «Конфликт должен быть решен, как можно скорее, и поэтапно. Мы и международное сообщество требуем этого. Но если армянские власти продолжат политику оккупации, то мы продолжим изоляцию Армении, доведем Армению до краха», — приводит

слова азербайджанского лидера.

Алиев также намекнул на возможное военное решение проблемы. «Между Азербайджаном и Арменией большая пропасть в экономической сфере. Военный парад, проведенный в июне, продемонстрировал, кто на что способен. Мы пользуемся, и после этого тоже будем пользоваться этими возможностями», — сказал президент Азербайджана.

Добавим, со 2 по 6 июля Азербайджан проводил широкомасштабные военные учения с привлечением различных родов войск. В маневрах участвовали до 20 тысяч солдат, до 120 танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации.

Согласно легенде учений, войска ведут плановые работы по подготовке к боевым действиям, направленным на «освобождение оккупированных Арменией территорий». Об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов . По его словам, «затягивание урегулирования нагорно-карабахского конфликта ведет к еще большему его возгоранию, он должен быть урегулирован как можно скорее и в рамках норм международного права», а «в противном случае противник почувствует всю мощь азербайджанской армии».

В то же время тактико-специальные учения с боевой стрельбой начались в Нахичеванской автономной республике, непосредственно граничащей с Арменией, сообщало информагентство