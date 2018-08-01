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В Грузии пройдёт международная конференция спортивного и активного туризма
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В Грузии пройдёт международная конференция спортивного и активного туризма 

The Challenger 26 минут назад
Фото: The Challenger
В конференции примут участие организаторы спортивных событий мирового уровня, спортивные федерации, клубы, туристические компании. Участники узнают о мировых тенденциях в организации спортивных мероприятий, маркетинге спортивных событий, обменяются опытом. Конференция завершится гала-ужином для всех участников.
Гости обсудят, как спорт и активный туризм влияют на региональное развитие, экономику и качество жизни. Участники SPORTSWAY 2018 рассмотрят экономические эффекты малых и средних мер на примере опыта европейских городов и регионов. Участники проанализируют социально-экономическую прибыль таких массовых спортивных событий, как беговые мероприятия, марафоны и триатлон. Перед гостями выступят 18 спикеров, в том числе президент Всемирного общества этноспорта Алексей Киасов, вице-президент компании Shankai Sports Ларри Чжэн, генеральный директор Iron Star Андрей Кавун, основатель Be Active In Georgia Зураб Боколишвили.
Мероприятие пройдёт при поддержке Национальной администрации туризма Грузии, министерства по делам спорта и молодёжи и мэрии Тбилиси.
Чтобы стать участником, необходимо приобрести один из трёх спонсорских пакетов. Подробную информацию ищите тут. Статьи по теме Зачем бизнесмены идут в триатлон: три удивительные истории Как триатлон стал новым корпоративным видом спорта Владимир Волошин: как привезти триатлон в Росcию В России бегать негде. Но мы решили не ныть, а исправить ситуацию
Запись «В Грузии пройдёт международная конференция спортивного и активного туризма» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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