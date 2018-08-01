В Грузии пройдёт международная конференция спортивного и активного туризма

В конференции примут участие организаторы спортивных событий мирового уровня, спортивные федерации, клубы, туристические компании. Участники узнают о мировых тенденциях в организации спортивных мероприятий, маркетинге спортивных событий, обменяются опытом. Конференция завершится гала-ужином для всех участников.

Гости обсудят, как спорт и активный туризм влияют на региональное развитие, экономику и качество жизни. Участники SPORTSWAY 2018 рассмотрят экономические эффекты малых и средних мер на примере опыта европейских городов и регионов. Участники проанализируют социально-экономическую прибыль таких массовых спортивных событий, как беговые мероприятия, марафоны и триатлон. Перед гостями выступят 18 спикеров, в том числе президент Всемирного общества этноспорта Алексей Киасов, вице-президент компании Shankai Sports Ларри Чжэн, генеральный директор Iron Star Андрей Кавун , основатель Be Active In Georgia Зураб Боколишвили.

Мероприятие пройдёт при поддержке Национальной администрации туризма Грузии , министерства по делам спорта и молодёжи и мэрии Тбилиси

Чтобы стать участником, необходимо приобрести один из трёх спонсорских пакетов. Подробную информацию ищите тут. Статьи по теме Зачем бизнесмены идут в триатлон: три удивительные истории Как триатлон стал новым корпоративным видом спорта Владимир Волошин : как привезти триатлон в Росcию В России бегать негде. Но мы решили не ныть, а исправить ситуацию

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