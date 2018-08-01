Гаспарян: Порошенко после победы Тимошенко может повторить судьбу Кочаряна

Также Армен Гаспарян высказался и о том, какую позицию, по его мнению, должна в «армянском вопросе» занять Россия

— Что сейчас происходит в Армении в плане репрессий против представителей предыдущей власти? Арестован экс-президент Роберт Кочарян . Родственники другого президента — Сержа Саргсяна — поданы в международный розыск. Власть вроде как была ведь передана без особого сопротивления и мирно.

— Все просто. В Армении произошла революция. Те, кто пришел к власти, хотят целиком и полностью обезопасить себя от возможного реванша.

Мне казалось раньше, что Никол Пашинян будет заниматься всем этим сразу. На волне митингов, которые были в республике, где говорилось, что надо отстранить от власти вообще всех причастных к Республиканской партии , устроить люстрации. Тогда народные настроения полностью этому соответствовали.

Но, по сути, процесс начался через месяц после революции.

Для чего все это делается? Это часть системы смены власти. Это гарантия того, что у тебя в стране не останется оппозиции, не останется фронды, которая может потом взять у тебя реванш. Не важно, каким путем. Путем парламентских выборов, путем устраивания таких же бархатных революций, если что-то пойдет не так. В общем, ты обезопасишь себя со всех сторон.

Другой вопрос, что в этом есть и очень большая опасность для тебя, потому что если что-то пойдет не так, то у тебя есть все шансы последовать тем же путем. Условно говоря, через год население будет недовольно тем, как руководит республикой Пашинян. Он отстраняется от власти и следует арест на 2 месяца со всеми последствиями. Ровно по той же самой схеме.

Еще есть один момент, на который мало кто обратил внимание. Во время революции говорили, что, мол, все делается мирным путем, соблюдаются все необходимые процедуры. Но хочу обратить ваше внимание на то, что это пока первый в бывшем экс-СССР случай ареста главы государства, да, уже бывшего. Да, уже бывшего, но ни Саакашвили, который был объявлен в розыск, ни Янукович, эмигрировал добровольно, ни Бакиев. Никто под подобный процесс не попал. Пашинян искренне считает, что уголовное преследование Роберта Кочаряна — это такая вендетта за события 10-летней давности.

Выборы премьер-министра Армении

Насколько все это соответствует демократии, второй вопрос. Но мне кажется, что задавать его в ближайшие месяцы никто не будет. Пока Пашинян будет эксплуатировать образ, который ему был создан армянским обществом во время революции, а вот, что будет дальше, посмотрим.

— Некоторые эксперты полагают, что эта недавняя армянская революция была ничем другим, чем просто отстранением от власти карабахского клана, представителями которого были Кочарян и Саргсян, а их место заняли представители собственно Армении. Вот и всё, поэтому ничего страшного нет.

— Я много раз слышал от своих армянских коллег, что власть в республике принадлежит выходцам из Нагорного Карабаха, из тех людей, которые прошли войну и которые заняли, по сути, все ключевые посты в государстве. И многих в том же самом Ереване это не устраивало. Это была такая региональная узурпация власти в одной отдельно взятой стране.

Сейчас, насколько я могу судить, происходит обратный процесс. Сейчас по точно такому же принципу будут выдавливаться все представители карабахского клана, а замещаться они будут представителями крупных армянских городов. Это та же самая политика маятника, которая никогда и никого до добра не доводила. Наверное, все-таки истина посередине. Но когда армянский истеблишмент придет к пониманию этого, это большой вопрос. Пока все упиваются неким реваншем.

— Какой должна быть позиция России в «армянском вопросе»?

— Она должна быть невероятно простой: мы заинтересованы в том, чтобы в республике Армения было нормально, чтобы страна не испытывала серьезных катаклизмов во внутренней политике, понимая, насколько Кавказ и Закавказье сложный регион.

Мы также заинтересованы в том, чтобы Армения, ведя многовекторную политику, оставалась верна своим обязательствам. Насколько я понимаю, Пашинян собирается их соблюдать. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы там все было нормально.

— Может ли украинский президент Петр Порошенко в случае победы на президентских выборах другого кандидата, например, Тимошенко, повторить судьбу арестованного Роберта Кочаряна?