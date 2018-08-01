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Армения откажется от одноразовой пластиковой посуды
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Армения откажется от одноразовой пластиковой посуды 

Особое блюдо 1 час назад
Фото: Особое блюдо
Министерство сельского хозяйства Армении заявило, что откажется от использования одноразовых пластиковых изделий
Министерство сельского хозяйства Армении заявило, что откажется от использования одноразовых пластиковых изделий.
Пилотный проект по запрету использования пластиковой посуды будет запущен в одной отдельно взятой общине, а затем выйдет на уровень области, пишут «РИА Новости» со ссылкой на министра охраны природы Армении Эрика Григоряна.
Минсельхоз Армении присоединяется к агитационной кампании, запущенной Минохраны природы, говорится в пресс-службе ведомства. Так, министр сельского хозяйства уже поручил аппарату министерства и подведомственным организациям приобретать воду только в стеклянной таре.
Одной из первых стран, которая запретила использование одноразовой пластмассовой посуды, стала Франция. В 2016 году французы заявили, что подобную посуду с 2020 года можно будет производить только из биоразлагаемых материалов. На путь борьбы с пластиком и загрязнением окружающей среды также встали в Амстердаме, где в этом году открыли первый в Европе супермаркет с отделом без пластиковой упаковки. Не отстают и крупнейшие сети ресторанов: Макдоналдс и Starbucks недавно объявили об отказе использования пластиковых соломинок для напитков с 2020 года.
Фото: Pixabay/MabelAmber
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