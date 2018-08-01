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Петербургские дети подхватили кишечную инфекцию в Грузии из-за перебоев с водой
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Петербургские дети подхватили кишечную инфекцию в Грузии из-за перебоев с водой 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Учащиеся из Санкт-Петербурга подхватили острую кишечную инфекцию во время отдыха в Грузии. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, сейчас Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование массового заболевания россиян с диагнозом гемолитико-уремический синдром, который сопровождается диареей и острой почечной недостаточностью. По данным пресс-службы ведомства, дети могли заразиться из-за перебоев с питьевой водой в доме, где они проживали.
Сообщается, что группа несовершеннолетних петербуржцев из 610 гимназии Петроградского района отправилась в Грузию отдыхать по программе «Летняя школа-2018». Первые случаи заболевания появились 13 июля. Спустя сутки, детей госпитализировали в одну из грузинских больниц. Но так как состояние школьников продолжило ухудшаться, 25 июля их частным рейсом отправили в Петербург.
После, признаки заболевания проявились еще у нескольких детей. 27 июля группа вернулась в город на Неве, где незамедлительно прошли медицинский осмотр. В результате выяснилось, что острую кишечную инфекцию подхватили двое школьников и трое педагогов. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что россиян предупредили о вспышке опасной инфекции на Украине.
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