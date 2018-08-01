8 августа опытный турист проведет лекцию для велолюбителей

В центре культуры и искусства «Меридиан» опытный турист-путешественник Иван Климаков проведет лекцию о велопутешествиях по России и ближайшему зарубежью.

Организаторы уверены, что среди гостей найдется огромное количество желающих отправиться в путешествие мечты на велосипеде.

Иван Климаков является инструктором-стажером Московского клуба велотуристов. Он расскажет о том, как использовать велосипед не только в спортивных целях и объехать на нем целые континенты.

Участникам предстоит увидеть уникальные слайды, а также видеоролик по велопутешествиям различной степени сложности.