8 августа опытный турист проведет лекцию для велолюбителей 

В центре культуры и искусства «Меридиан» опытный турист-путешественник Иван Климаков проведет лекцию о велопутешествиях по России и ближайшему зарубежью.
Организаторы уверены, что среди гостей найдется огромное количество желающих отправиться в путешествие мечты на велосипеде.
Иван Климаков является инструктором-стажером Московского клуба велотуристов. Он расскажет о том, как использовать велосипед не только в спортивных целях и объехать на нем целые континенты.
Основными блищзлижащими районами для велотуизма он считает Москву, Подмосковье, «Золотое кольцо», Крым, Карелию, русский север, Беларусь, Грузию, Армению и т.д.
Участникам предстоит увидеть уникальные слайды, а также видеоролик по велопутешествиям различной степени сложности.