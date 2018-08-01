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8 августа опытный турист проведет лекцию для велолюбителей
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8 августа опытный турист проведет лекцию для велолюбителей 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
В центре культуры и искусства «Меридиан» опытный турист-путешественник Иван Климаков проведет лекцию о велопутешествиях по России и ближайшему зарубежью.
Организаторы уверены, что среди гостей найдется огромное количество желающих отправиться в путешествие мечты на велосипеде.
Иван Климаков является инструктором-стажером Московского клуба велотуристов. Он расскажет о том, как использовать велосипед не только в спортивных целях и объехать на нем целые континенты.
Основными блищзлижащими районами для велотуизма он считает Москву, Подмосковье, «Золотое кольцо», Крым, Карелию, русский север, Беларусь, Грузию, Армению и т.д.
Участникам предстоит увидеть уникальные слайды, а также видеоролик по велопутешествиям различной степени сложности.
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