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Роспотребнадзор начал проверку массового заражения петербургских школьников в Грузии
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Роспотребнадзор начал проверку массового заражения петербургских школьников в Грузии 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование массового заболевания петербургских школьников острой кишечной инфекцией в Грузии, где они отдыхали в рамках программы «Летняя школа-2018». Как сообщает пресс-служба ведомства, из-за ухудшающего самочувствия троих детей пришлось отправить частным рейсом в Санкт-Петербург для госпитализации в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет с диагнозом «гемолитико-уремический синдром».
"Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу проводится эпидемиологическое расследование случаев острых кишечных инфекций, среди учащихся гимназии № 610 Петроградского района Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, первые случали заболевания были зафиксированы у троих детей 13 июля, на следующий день школьников госпитализировали в медицинские учреждения Грузии, а 25 июля, из-за ухудшающего самочувствия, частным рейсом отправили в Санкт-Петербург, В последствии признаки инфекции появились еще у 5-7 детей. 27 июля группа вернулась в Петербург, где сотрудники роспотребнадзора организовали медицинский осмотр, по результатам которого признаки острой кишечной инфекции были выявлены у двух детей и трех взрослых. В настоящее время за ними организовано медицинское наблюдение.
По данным пресс-службы, к заражению инфекцией могли привести перебои с питьевой водой в гостевом доме, где жили дети.
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