Россия предвидит опасный результат политических чисток в Армении

"Нужно понимать, что премьер Армении Никол Пашинян пришел к власти под лозунгами серьезных изменений в стране — как в экономике, так и в борьбе с коррупцией, — отмечает руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения РАН Станислав Притчин . — Но улучшение экономической ситуации в масштабах государства — дело не одного дня, этот процесс требует глубоких системных реформ. Быстрых результатов здесь априори быть не может. Потому ставка сделана на борьбу с коррупцией.

Всегда есть возможность найти компроматы на представителей бывшей власти — у армянских руководителей прежних лет немало «скелетов в шкафу». Пашинян отыгрывает эту карту, она позволяет демонстрировать обществу, что глава правительства работает и показывает результаты своей деятельности. Кроме того, он зачищает политическое поле для предстоящей парламентской избирательной кампании, которая рано или поздно в Армении должна пройти".

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена ситуацией в Армении. «События в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников», — сказал дипломат, комментируя возбужденное в Ереване дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. «Россия как союзник всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения.», — добавил Лавров.

"События в Армении носят внутренний характер, — считает политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев . — Для Пашиняна расследование событий 1 марта 2008 года дело личное, он в них участвовал, будучи координатором штаба Левона Тер-Пертросяна. Но Россию беспокоит выборочный характер преследований, сконцентрированность на втором президенте и нынешнем генсекретаре ОДКБ, тогда как круг участников событий более широк, не все причастные даже вызваны свидетелями.

У Москвы это вызывает обоснованные вопросы, и она озвучивает их на высоком уровне. Но в целом РФ, на мой взгляд, не намерена предпринимать резких движений, а станет следить, какое развитие примут события в Армении, какие политические флюктуации будут сопровождать деятельность Пашиняна в ближайшей перспективе".

По имиджу ОДКБ

В 2008 году Армении после президентских выборов 19 февраля начались массовые протесты, организованные сторонниками кандидата в президенты и первого президента Левона Тер-Петросяна . Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошокеров разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время ещё спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. В ходе столкновений погибло не менее 8 демонстрантов и 1 военнослужащий, госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.

Недавно новый премьер Армении, пришедший к власти этой весной на волне массовых протестов, начал расследование тех событий. В его рамках арестован экс-президент страны Роберт Кочарян , который уже объявил, что претензии следствия к нему сфабрикованы. Обвинения выдвинуты и против генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова — прокуроры намеревались его арестовать, но суд решил выпустить под залог. Привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск также экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян. Всем им вменяют статью «У Армении „Свержение конституционного строя“.

»Россию не может не беспокоить происходящее, особенно обвинения в отношении Хачатурова. Он стал первым генсеком в рамках ОДКБ, избранного на ротационной основе, отзыв его станет имиджевым ударом по организации. Замена главы военно-политического объединения обязан повлиять и на отношения государств-участников ОДКБ в рамках внутренних обязательств. Армении это политических очков точно не прибавляет.

Россия с одной стороны всегда работает с действующей властью стран-партнеров, стараясь выстраивать конструктивные и прагматичные отношения. Но происходящее сейчас в Армении больше похоже не на борьбу с коррупцией, а на сведение политических счетов. Заявление МИД РФ дает возможность сделать два вывода. Первый — Москва максимально пристально следит за развитием ситуации и действиями Пашиняна. Второй — руководство РФ не исключает, что ситуация в этой стране может пойти по непредсказуемому сценарию", — заключает Станислав Притчин.