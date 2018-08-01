СМИ: парламентские выборы в Армении пройдут весной 2019 года

ЕРЕВАН , 1 августа. / ТАСС /. Внеочередные парламентские выборы в Армении планируется провести в апреле-мае 2019 года. Об этом сегодня написала газета Zhoghovurd со ссылкой на источники в Национальном собрании (однопалатном парламенте) страны.

"Уже решено, что досрочные парламентские выборы планируется провести в апреле-мае следующего года. Не все политические партии довольны тем, что новое правительство страны решило провести внеочередные выборы парламента", — сообщил источник газеты.

Он добавил, что " Республиканская партия , у которой самая большая парламентская фракция, должности спикера и двух вице-спикеров, осознает, что в случае выборов у нее нет шансов пройти в Национальное собрание".

"Республиканцы делают все, чтобы отложить дату внеочередных выборов. Идея с выборами не понравилась также второй по величине партии в парламенте — «Процветающей Армении». Там тоже думают, что с трудом пройдут в парламент", — приводит слова источника газета.