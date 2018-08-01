Ещё
Советы: что есть в жару
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут

Советы: что есть в жару 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
А еще специалисты рекомендуют перенести основные приемы пищи на прохладное время суток.
Смотрите в инфографике Sputnik Армения, как следует питаться в жару, чтобы не стало плохо.
Sputnik Абхазия: последние новости
Победил Amazon: Forbes назвал самых богатых людей мира Раскрыта тайна пирамиды Хеопса "Кровавая Луна": кадры затмения со всего мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал277
Лепс ударил Аллу Михееву358
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР59
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу133
Фото Волочковой из храма довело до истерики фанатов11
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
00:09
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Катастрофы
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
00:50
Словакия испугалась «Ночных волков»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение