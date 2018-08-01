Лавров заявил о беспокойстве Москвы из-за ситуации в Армении

Он отметил, что Москва как союзник Еревана заинтересована в стабильности Армении, «в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения». По его словам, Москва «несколько раз» заявляла Еревану о своей озабоченности.

«ФедералПресс» напоминает, что Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя с применением насилия. Речь идет о событиях 2008 года, когда в стране проходили митинги против нарушений на президентских выборах. В ходе столкновений граждан с силовиками погибли 9 человек. Кочарян был арестован 27 июля.

Кроме того, обвинения были выдвинуты против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, который в 2008 году занимал высокий пост в армии страны. Его отпустили под залог.

Глава российской внешней политики отметил, что Россия рассчитывает, что ситуация в Армении «все-таки пойдет по конструктивному пути». Он напомнил, что в мае политический кризис удалось решить путем компромисса и при участии всех ведущих партий. Москва рассчитывает, что новое правительство будет и дальше «продвигать объединительные подходы, укреплять национальное согласие».

По словам Лаврова, недавние события в Армении «нарушают такой позитивный настрой» и идут «вразрез» с заявлениями нового руководства страны, которые объявляли, что не планируют преследовать прошлых руководителей страны «по политическим мотивам».

Как ранее сообщал «ФедералПресс», Кочаряна вызвали в суд как свидетеля, но затем «изменили статус и обвинили».

Фото: архив «ФедералПресс»