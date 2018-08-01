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Лавров заявил о беспокойстве Москвы из-за ситуации в Армении
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Лавров заявил о беспокойстве Москвы из-за ситуации в Армении 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ситуация с арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна и выдвинутыми против генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова обвинениями «не может не беспокоить Россию», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он отметил, что Москва как союзник Еревана заинтересована в стабильности Армении, «в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения». По его словам, Москва «несколько раз» заявляла Еревану о своей озабоченности.
«ФедералПресс» напоминает, что Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя с применением насилия. Речь идет о событиях 2008 года, когда в стране проходили митинги против нарушений на президентских выборах. В ходе столкновений граждан с силовиками погибли 9 человек. Кочарян был арестован 27 июля.
Кроме того, обвинения были выдвинуты против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, который в 2008 году занимал высокий пост в армии страны. Его отпустили под залог.
Глава российской внешней политики отметил, что Россия рассчитывает, что ситуация в Армении «все-таки пойдет по конструктивному пути». Он напомнил, что в мае политический кризис удалось решить путем компромисса и при участии всех ведущих партий. Москва рассчитывает, что новое правительство будет и дальше «продвигать объединительные подходы, укреплять национальное согласие».
По словам Лаврова, недавние события в Армении «нарушают такой позитивный настрой» и идут «вразрез» с заявлениями нового руководства страны, которые объявляли, что не планируют преследовать прошлых руководителей страны «по политическим мотивам».
Как ранее сообщал «ФедералПресс», Кочаряна вызвали в суд как свидетеля, но затем «изменили статус и обвинили».
Фото: архив «ФедералПресс»
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