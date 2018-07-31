«События идут вразрез с заявлениями»: РФ выразила обеспокоенность ситуацией в Армении 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник заявил, что события в Армении противоречат заявлениям новых властей об отказе от преследования своих политических предшественников.
«События последних дней идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам», — цитирует ТАСС слова дипломата.
Лавров подчеркнул, что Москва остается союзником Еревана и заинтересована в стабильности армянского государства, «поэтому происходящее там не может нас не беспокоить».
В пятницу, 27 июля, суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Обвинения по этому делу также были предъявлены генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову и бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну.