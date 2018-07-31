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Кадиров и Агаханов — чемпионы Европы по греко-римской борьбе среди юниоров
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Кадиров и Агаханов — чемпионы Европы по греко-римской борьбе среди юниоров 

Чемпионат.com 51 минуту назад
В Риме продолжается юниорский чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Сегодня, 31 июля, россиянин Егор Кадиров победил в весовой категории до 77 кг, а Олег Агаханов завоевал золотую медаль в весе до 130 кг. Обладателями бронзовых наград стали Андрей Иванов (до 55 кг) и Саид Магомед-Абубакаров (до 87 кг).
Греко-римская борьба. Первенство Европы среди юниоров. Рим, Италия Весовая категория до 55 кг 1. Тигран Минасян (Армения). 2. Джованни Френи (Италия). 3. Андрей Иванов (Россия). 3. Чихат Лиман (Турция). Весовая категория до 63 кг 1. Александр Грушин (Украина). 2. Максим Нехода (Беларусь). 3. Лери Абуладзе (Грузия). 3. Крижтиан Ванча (Венгрия). 5. Эмиль Зиганшин (Россия). Весовая категория до 77 кг 1. Егор Кадиров (Россия). 2. Захарий Зашев (Болгария). 3. Ваг Погосян (Армения). 3. Бека Гурули (Грузия). Весовая категория до 87 кг 1. Темури Чкуаселидзе (Грузия). 2. Алекс Сжоке (Венгрия). 3. Саид-Магомед Абубакаров (Россия). 3. Игорь Ярошевич (Беларусь). Весовая категория до 130 кг 1. Олег Агаханов (Россия). 2. Франц Рихтер (Германия). 3. Ленард Берей (Румыния). 3. Артём Шумский (Беларусь).
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