Президент Италии вручил Армену Саркисяну высшую награду своей страны

«Маттарелла наградил Саркисяна высшей наградой — степенью Кавалера Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», — говорится в сообщении.

В тот же день Матарелла и Саркисян открыли в Ереване совместный культурный центр, в котором будут изучать и реконструировать объекты культурного наследия двух народов. Секретами с молодыми специалистами поделятся армянские и итальянские искусствоведы и реставраторы.

Кроме того, итальянский посадил ель в сквере Памяти Цицернакабердского мемориального комплекса.

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