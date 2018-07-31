Президент Италии вручил Армену Саркисяну высшую награду своей страны 

Президент Италии Серджо Маттарелла, находящийся в Армении с государственным визитом, вручил армянскому коллеге Армену Саркисяну орден «За заслуги перед Итальянской Республикой», сообщает пресс-служба главы Армении.
«Маттарелла наградил Саркисяна высшей наградой — степенью Кавалера Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», — говорится в сообщении.
В тот же день Матарелла и Саркисян открыли в Ереване совместный культурный центр, в котором будут изучать и реконструировать объекты культурного наследия двух народов. Секретами с молодыми специалистами поделятся армянские и итальянские искусствоведы и реставраторы.
Кроме того, итальянский посадил ель в сквере Памяти Цицернакабердского мемориального комплекса.
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