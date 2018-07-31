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Саркисян и Маттарелла открыли в Ереване совместный культурный центр
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Саркисян и Маттарелла открыли в Ереване совместный культурный центр 

Мир24 1 час назад
Армения и Италия налаживают сотрудничество — поводом объединить усилия стал вопрос, как сохранить памятники культуры. В Национальной галерее в Ереване во вторник открыли совместный культурный центр, передает телеканал «МИР 24».
На церемонии открытия — президенты обеих стран — Армен Саркисян и Серджио Маттарелла. Этот центр станет площадкой для профессионалов, здесь будут изучать и реконструировать объекты культурного наследия двух народов. Профессиональными секретами с молодыми специалистами будут делиться армянские и итальянские искусствоведы и реставраторы.
«Открытие подобного центра имеет огромное значение для всего региона. Здесь будут обучаться молодые специалисты — реставраторы, искусствоведы. Работы будут направлены на сохранение культурного наследия. Как известно, итальянцы в этом деле одни из лучших», — сказал Тигран Галстян, заместитель министра культуры Армении.
Накануне президенты Армении и Италии возложили венки к мемориалу памяти жертв геноцида армян. Затем итальянские гости прошли по Аллее памяти, где Серджио Маттарелла посадил ель. В Ереване он с двухдневным государственным визитом/
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