Потомки алан из шести стран познакомятся с культурой и языком жителей Северной Осетии 

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 июля. /ТАСС/. Второй этап международного проекта «Этнолагерь-2018. Аланский след» начнется в Северной Осетии, в республику прибудут потомки алан из шести стран. Об этом сообщили во вторник в министерстве по вопросам национальных отношений региона.
"Участниками второго потока станут соотечественники, проживающие в Турции, Казахстане, Таджикистане, Грузии, Франции и Германии. Среди 28 человек люди разных профессий — экономисты, инженеры, биологи. Основной состав делегации представлен студентами различных вузов", — говорится в сообщении.
Участники этнолагеря до 9 августа смогут познакомиться с достопримечательностями Северной Осетии, научиться приготовлению осетинских пирогов, а также изучить осетинский язык.
Проект «Этнолагерь» — летний культурно-образовательный курс для осетинской молодежи, проживающей за рубежом. Реализуется он в рамках подпрограммы «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом и развитие гуманитарных связей РСО-Алания» госпрограммы республики «Развитие межнациональных отношений» на 2014-2018 годы. Целью проведения этнолагеря является приобщение осетинской молодежи, проживающей за пределами республики, к традициям и культуре осетинского народа.
В этом году «Аланский след» проходит в два потока, первый из которых завершился 31 июля.