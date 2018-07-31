Потомки алан из шести стран познакомятся с культурой и языком жителей Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ , 31 июля. / ТАСС /. Второй этап международного проекта «Этнолагерь-2018. Аланский след» начнется в Северной Осетии , в республику прибудут потомки алан из шести стран. Об этом сообщили во вторник в министерстве по вопросам национальных отношений региона.

Казахстане, Таджикистане, "Участниками второго потока станут соотечественники, проживающие в Турции Грузии , Франции и Германии. Среди 28 человек люди разных профессий — экономисты, инженеры, биологи. Основной состав делегации представлен студентами различных вузов", — говорится в сообщении.

Участники этнолагеря до 9 августа смогут познакомиться с достопримечательностями Северной Осетии, научиться приготовлению осетинских пирогов, а также изучить осетинский язык.

Проект «Этнолагерь» — летний культурно-образовательный курс для осетинской молодежи, проживающей за рубежом. Реализуется он в рамках подпрограммы «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом и развитие гуманитарных связей РСО-Алания» госпрограммы республики «Развитие межнациональных отношений» на 2014-2018 годы. Целью проведения этнолагеря является приобщение осетинской молодежи, проживающей за пределами республики, к традициям и культуре осетинского народа.

В этом году «Аланский след» проходит в два потока, первый из которых завершился 31 июля.