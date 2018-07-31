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Память погибших в августе 2008 почтят в Москве
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Память погибших в августе 2008 почтят в Москве 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 31 июл — Sputnik. В дни 10-й годовщины «Пятидневной войны» августа 2008 года в посольстве Южной Осетии в России будут организованы памятные мероприятия.
Как сообщила пресс-служба посольства, утром 8 августа в храме Христа Спасителя (Нижнем Храме) в Москве пройдет панихида по погибшим в результате грузинской агрессии мирным гражданам Южной Осетии, а также защитникам Цхинвала, осетинским и российским миротворцам, солдатам и офицерам российской армии, ценой своих жизней защитившим Южную.
В тот же день, в шесть часов вечера, на территории посольства приспустят флаг Южной Осетии. Участники памятной акции зажгут свечи и почтят минутой молчания память погибших.
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