Ни НАТО, ни иные форматы не заменят ОДКБ, заявили в парламенте Армении

Последние политические процессы, а также заявления МИД Армении и России делают очевидным то, что армяно-российские отношения переживают не лучший период, считает он. При этом вице-спикер отметил, что то же относится к отношениям Армения — ОДКБ.

"Мы партнеры с Россией, в первую очередь исходя из приоритетов наших государственных интересов. Сегодня, более чем когда-либо, нужно быть бдительными и понимать, что для нас не существует альтернативы ОДКБ. Ни НАТО, ни какой-либо другой формат не могут эффективно заменить ОДКБ", — подчеркнул он.

Шармазанов считает, что основные вызовы Армении — безопасность и выгодное для Карабаха разрешение конфликта. Шармазанов вспомнил слова Джона Кеннеди , что если вследствие внутриполитических ошибок страна готовится к выборам, то из-за внешнеполитических она может оказаться в пропасти.

Специальная следственная служба Армении (ССС) предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для избрания ареста в качестве меры пресечения. Сам генсек ОДКБ заявил, что не признает себя виновным.

Сергей Лавров и МИД России напомнил, что в соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста Генерального секретаря Организации, если решение о таком отзыве было принято в Ереване. После этого Армения предложила сменить генерального секретаря. По этому поводу главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Владимир Макей обсудили по телефону вопросы деятельности организации.

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