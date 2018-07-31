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Ни НАТО, ни иные форматы не заменят ОДКБ, заявили в парламенте Армении
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Ни НАТО, ни иные форматы не заменят ОДКБ, заявили в парламенте Армении 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 31 июл — РИА Новости. Ни НАТО, ни какой бы то ни было иной формат не могут эффективно заменить для Армении ОДКБ. Об этом заявил вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов в беседе с корреспондентом Sputnik Армения.
Последние политические процессы, а также заявления МИД Армении и России делают очевидным то, что армяно-российские отношения переживают не лучший период, считает он. При этом вице-спикер отметил, что то же относится к отношениям Армения — ОДКБ.
"Мы партнеры с Россией, в первую очередь исходя из приоритетов наших государственных интересов. Сегодня, более чем когда-либо, нужно быть бдительными и понимать, что для нас не существует альтернативы ОДКБ. Ни НАТО, ни какой-либо другой формат не могут эффективно заменить ОДКБ", — подчеркнул он.
Шармазанов считает, что основные вызовы Армении — безопасность и выгодное для Карабаха разрешение конфликта. Шармазанов вспомнил слова Джона Кеннеди, что если вследствие внутриполитических ошибок страна готовится к выборам, то из-за внешнеполитических она может оказаться в пропасти.
Специальная следственная служба Армении (ССС) предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для избрания ареста в качестве меры пресечения. Сам генсек ОДКБ заявил, что не признает себя виновным.
МИД России напомнил, что в соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста Генерального секретаря Организации, если решение о таком отзыве было принято в Ереване. После этого Армения предложила сменить генерального секретаря. По этому поводу главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону вопросы деятельности организации.
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