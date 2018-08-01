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Огромная пробка из машин на границе России с Грузией: кадры очевидца
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Огромная пробка из машин на границе России с Грузией: кадры очевидца
Sputnik Грузия
1 час назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Грузия
В летний сезон отпусков на границе
России
с
Грузией
у КПП «Верхний Ларс» на российской стороне скопились сотни машин, которые образовали пробку длиной несколько километров. Смотрите на видео, какие кадры удалось снять очевидцу
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