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Огромная пробка из машин на границе России с Грузией: кадры очевидца
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Огромная пробка из машин на границе России с Грузией: кадры очевидца 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
В летний сезон отпусков на границе России с Грузией у КПП «Верхний Ларс» на российской стороне скопились сотни машин, которые образовали пробку длиной несколько километров. Смотрите на видео, какие кадры удалось снять очевидцу
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