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На перечение границы России и Грузии автомобилисты тратят по несколько часов из-за пробок
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост

На перечение границы России и Грузии автомобилисты тратят по несколько часов из-за пробок 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Более двух сотен машин ожидают пересечения границы с Грузией со стороны России в Верхнем Ларсе из-за сезонного увеличения потока автомобилей.
«В настоящее время на Военно-Грузинской дороге выезда из России ожидают 230 автомобилей, на въезд в Россию — 600. Связано это с большим количеством желающих пересечь границе в летнее время», — сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Осетинской таможни.
Для увеличения скорости пропуска на границе задействованы все кабины паспортного контроля и 18 линий движения.
По данным начальника Северо-Осетинской таможни Сергея Троцко, пост «Верхний Ларс» в Северной Осетии может пропускать до 4 тысяч физических лиц в сутки, но сейчас выехать за границу хотят более 15 тысяч человек. Он отметил, что среднее время ожидания в очереди на границе составляет 3−5 часов.
Возле пункта пропуска создали необходимую инфраструктуру, санитарно-бытовые условия, а также открыли комнату матери и ребенка и круглосуточно дежурят врачи.
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