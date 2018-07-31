На перечение границы России и Грузии автомобилисты тратят по несколько часов из-за пробок

Более двух сотен машин ожидают пересечения границы с Грузией со стороны России в Верхнем Ларсе из-за сезонного увеличения потока автомобилей. «В настоящее время на Военно-Грузинской дороге выезда из России ожидают 230 автомобилей, на въезд в Россию — 600. Связано это с большим количеством желающих пересечь границе в летнее время», — сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Осетинской таможни. Для увеличения скорости пропуска на границе задействованы все кабины паспортного контроля и 18 линий движения. По данным начальника Северо-Осетинской таможни Сергея Троцко, пост «Верхний Ларс» в Северной Осетии может пропускать до 4 тысяч физических лиц в сутки, но сейчас выехать за границу хотят более 15 тысяч человек. Он отметил, что среднее время ожидания в очереди на границе составляет 3−5 часов. Возле пункта пропуска создали необходимую инфраструктуру, санитарно-бытовые условия, а также открыли комнату матери и ребенка и круглосуточно дежурят врачи.