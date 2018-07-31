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Мнение Цхинвала: дипломаты из Южной Осетии выступили на международном форуме
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Мнение Цхинвала: дипломаты из Южной Осетии выступили на международном форуме 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 31 июл — Sputnik. В Москве завершился юбилейный V Форум молодых дипломатов государств Евразийского пространства, в котором приняли участие представители МИД Южной Осетии. Форум был организован Советом молодых дипломатов МИД России при поддержке «Фонда Горчакова», сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
В работе форума также приняли участие делегаты из Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
В связи с 10-й годовщиной признания независимости Южной Осетии и Абхазии Российской Федерацией МИД Южной Осетии Александра Цховребова представила доклад об этом политическом событии как главном факторе обеспечения безопасности республики, а также о военном присутствии России в регионе для поддержания стабильности системы региональной безопасности.
Участники форума обсудили глобальные изменения в системе международных отношений и цифровизацию мировой экономики и образования.
"Делегаты обменялись мнениями относительно современной международной политической конъюнктуры и возможностях участия молодых дипломатов в процессах горизонтальной дипломатии", — говорится в сообщении.
По итогам работы форума была принята декларация в поддержку создания Международной ассоциации молодых дипломатов.
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