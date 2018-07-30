Президент Италии заявил о необходимости дальнейшего укрепления связей с Арменией 

Ереван, 30 июля /Синьхуа/ — Сегодня в рамках государственного визита в Армению президент Италии Серджо Маттаррелла заявил о необходимости дальнейшего укрепления связей между двумя странами. Об этом сообщает агентство Арменпресс.
После встречи со своим армянским коллегой президентом Арменом Саркисяном президент Италии заявил на пресс-конференции, что Италия и другие страны ЕС должны как можно скорее ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанном с Арменией в ноябре прошлого года. «Армения может рассчитывать на поддержку и дружбу Италии», — сказал он. —0—