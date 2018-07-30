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Армения и Италия будут развивать сотрудничество в научной сфере
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Армения и Италия будут развивать сотрудничество в научной сфере 

Мир24 1 час назад
Президент Италии Сэрджио Маттарелла прибыл с двухдневным визитом в Ереван. Официальная церемония встречи прошла в резиденции президента Армении, передает телеканал «МИР 24».
Армен Саркисян и Сэрджио Маттарелла сначала беседовали наедине, а потом провели переговоры в присутствии делегаций обеих стран. Они согласились, что сотрудничество между Арменией и Италией необходимо выводить на новый уровень, как в двустороннем формате, так и на международной арене. Говорили президенты и о новых направлениях совместной работы.
«Мы придаем огромное значение сохранению культурного наследия. Наше сотрудничество получит еще больший стимул с открытием в Ереване Армяно-итальянского культурного центра. Я уверен, что государственный визит главы итальянской республики позволит вывести на новый качественный уровень дальнейшее армяно-итальянское сотрудничество», — заявил Саркисян.
«Вместе с президентом Саркисяном мы посчитали очень важным сотрудничество в научной сфере, в особенности, в области астрофизики. Мы наладим контакты между учеными, которые работают в различных научно-исследовательских институтах. Мы также подписали документы о сотрудничестве в других сферах науки и образования», — сказал Маттарелла.
Вместе с итальянским президентом в Ереван приехала и его дочь Лаура. Завтра они вместе с Арменом Саркисяном примут участие в открытии Культурного армяно-итальянского центра.
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