В Армении завершился международный конкурс «Воин Содружества»

После торжественного награждения победителей состоялся гала-концерт Ансамбля песни и пляски минобороны Армении и участников состязания военно-профессионального мастерства военнослужащих.

Сегодня прошло торжественное закрытие Х международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих «Воин Содружества-2018» и награждение победителей участников, из числа солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту в вооруженных силах государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

«На одном из наиболее важных конкурсов международных армейских игр — 2018 в Армении, который создан по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала-армии Сергея Шойгу , проверялись не только военно-профессиональные качества военнослужащих наших армий, но и интеллектуальные способности, творческие возможности каждого из них. Мы хотим этим конкурсом показать, что каждый военнослужащий — это полноценная развивающаяся личность, способная не только выполнять задачи в боевой обстановке, но и в повседневной жизни», — подчеркнул генерал-полковник Александр Фомин.

По итогам всех состязаний победителем X международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» стал представитель команды Вооруженных Сил Республики Казахстан сержант Нурсейткожа Сейткарим. В шаге от лидера остановился младший сержант Ертилек Бекболатов, также представитель из Республики Казахстан. Замкнул тройку призеров среди мужчин военнослужащий из Республики Армения, сержант Айк Акобян.

Абсолютным лидером среди женщин стала курсант военного училища им. В. Саркисяна минобороны Армении Армине Григорян, «серебро» в копилке сержанта контрактной службы Жанаргуль Акбалановы из Вооруженных Сил Республики Казахстан, а представительница Российской Федерации сержант контрактной службы Лилия Даутова заняла третье место.

Ирана. Выступая на церемонии награждения, министр обороны Республики Армения Давид Тоноян отметил, что в ходе конкурса его участники соревновались не только в воинском мастерстве, но и прикоснулись во время проведения культурно-досуговых мероприятий между этапами состязаний к святыням армянской земли, где бережно сохраняются традиции и память о Великой Победе. Конкурс впервые стал наглядным свидетельством развития и укрепления сотрудничества между вооруженными силами государств-участников СНГ, а также представителей из Греции

Победители всех состязаний «Атлет», «Эрудит», «Профессионал», «Снайпер» и лауреаты заключительного этапа «Кавалер» («Сударыня») международного конкурса «Воин Содружества-2018» поощрены и награждены медалями, дипломами, ценными призами и памятными подарками.

Перед участниками конкурса «Воин Содружества» с музыкальными номерами выступили артисты Ансамбля песни и пляски министерства обороны Республики Армения, участники конкурса и юнармейцы.

Специальным номером стало исполнение гимна Армейских международных игр участниками всех команд, во время которого, юнармейцы российской военной базы в Армении, большая часть гостей и участников церемонии слушали стоя, аплодируя, подпевая и размахивая государственными флагами государств-участников.