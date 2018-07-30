Глава Северной Осетии пообещал выходцам из республики изучать родной язык

"Глава выразил готовность обеспечить обучение выходцев из Северной Осетии родному языку, чтобы они смогли делиться знаниями со своими земляками за рубежом", — передает в понедельник пресс-служба главы и правительства региона.

Участница из Турции обратилась к главе с просьбой в содействии — после окончания вуза она хотела бы вернуться в республику и работать по специальности. Битаров поддержал желание девушки приносить пользу на родной земле.

Проект «Этнолагерь» — летний культурно-образовательный курс для осетинской молодежи, проживающей за рубежом. Реализуется он в рамках подпрограммы «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом и развитие гуманитарных связей РСО-Алания» госпрограммы республики «Развитие межнациональных отношений» на 2014-2018 годы. Целью проведения этнолагеря является приобщение осетинской молодежи, проживающей за пределами республики, к традициям и культуре осетинского народа. В этом году «Аланский след» проходит в два потока, первый из которых завершается 31 июля; вторую группу участников «Этнолагерь» примет 1 августа.