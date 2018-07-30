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Глава Северной Осетии пообещал выходцам из республики изучать родной язык
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Глава Северной Осетии пообещал выходцам из республики изучать родной язык 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на встрече с участниками проекта «Этнолагерь-2018. Аланский след» выразил готовность обеспечить обучение выходцев из республики родному языку.
"Глава выразил готовность обеспечить обучение выходцев из Северной Осетии родному языку, чтобы они смогли делиться знаниями со своими земляками за рубежом", — передает в понедельник пресс-служба главы и правительства региона.
20 молодых осетин из Свердловской области и Пермского края, а также из Турции, Казахстана и Грузии в течение десяти дней знакомились с культурой, традициями и историей Осетии. Многие из них впервые получили возможность побывать на исторической родине. Программа пребывания предполагала экскурсии, посещение музеев Северной и Южной Осетии.
Участница из Турции обратилась к главе с просьбой в содействии — после окончания вуза она хотела бы вернуться в республику и работать по специальности. Битаров поддержал желание девушки приносить пользу на родной земле.
Проект «Этнолагерь» — летний культурно-образовательный курс для осетинской молодежи, проживающей за рубежом. Реализуется он в рамках подпрограммы «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом и развитие гуманитарных связей РСО-Алания» госпрограммы республики «Развитие межнациональных отношений» на 2014-2018 годы. Целью проведения этнолагеря является приобщение осетинской молодежи, проживающей за пределами республики, к традициям и культуре осетинского народа. В этом году «Аланский след» проходит в два потока, первый из которых завершается 31 июля; вторую группу участников «Этнолагерь» примет 1 августа.
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