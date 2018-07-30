Во Владикавказе разыскивают мужчину, пропавшего на границе с Грузией

Махмуд Алилов выехал из Махачкалы на границу с Грузией, чтобы проводить друзей, и не вернулся домой.

В последний раз его видели 16 июля. Мужчина среднего роста и плотного телосложения был одет в серую олимпийку Nike, чёрные спортивные штаны, чёрную футболку и чёрные кроссовки. У него тёмные волосы.

Полицейские просят всех, кто видел пропавшего Махмуда Алилова, сообщить по телефонам 59-69-00 или 02 (с мобильного телефона 102).

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