Во Владикавказе разыскивают мужчину, пропавшего на границе с Грузией 

Полиция Владикавказа разыскивает пропавшего на границе с Грузией мужчину, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по РСО-Алания.
Махмуд Алилов выехал из Махачкалы на границу с Грузией, чтобы проводить друзей, и не вернулся домой.
В последний раз его видели 16 июля. Мужчина среднего роста и плотного телосложения был одет в серую олимпийку Nike, чёрные спортивные штаны, чёрную футболку и чёрные кроссовки. У него тёмные волосы.
Полицейские просят всех, кто видел пропавшего Махмуда Алилова, сообщить по телефонам 59-69-00 или 02 (с мобильного телефона 102).
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