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Грузия легализовала употребление марихуаны
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Грузия легализовала употребление марихуаны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Конституционный суд Грузии легализовал употребление марихуаны в стране. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает «Грузия Online».
Как отмечается, суд в своем решении отметил, что потребление марихуаны представляет действие, защищенное правом на свободное развитие личности. В результате данного решения санкции за употребление марихуаны в Грузии отныне отменены.
Коллегия по делам Конституционного суда удовлетворила иск членов партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, которые требовали признания неконституционными все санкции в отношении употребления марихуаны без назначения врача.
Истцы указывали, что употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности. Джапаридзе и Мегрелишвили подчеркивали, что вред из-за употребления марихуаны может быть нанесен только здоровью того, кто сам ее употребляет.
«Sputnik Грузия» отмечает, что теперь в Грузии можно употреблять марихуану, но не покупать ее или хранить. За хранение и приобретение наркотика (до пяти граммов высушенной марихуаны и до десяти граммов сырой) предусмотрен административный штраф — 500 лари (более 12,7 тысяч рублей). Уголовное дело может быть возбуждено в случае обнаружения большего количества наркотика.
JAMnews уточняет, что уголовное наказание за культивацию и распространение марихуаны все еще остается в силе, а употребление наркотика будет наказуемо только в том случае, если оно несет опасность для третьих лиц — например, в учебных заведениях, в транспорте и в других в местах скопления людей. При этом Зураб Джапаридзе после объявления решения суда заявил, что «это была борьба не на марихуану, а за свободу».
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